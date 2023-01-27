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В Киевском СИЗО разоблачили масштабный наркотрафик – ГБР

Валентина РоманенкоПятница, 27 января 2023, 12:26
В Киевском СИЗО разоблачили масштабный наркотрафик – ГБР
столичное СИЗО. фото из открытых источников

Государственное бюро расследований разоблачило схему поставки наркотиков в Киевский следственный изолятор, к которой причастен сотрудник СИЗО.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "ГБР заблокировало в Киевском СИЗО масштабный наркотрафик, который "крышевали" сотрудники учреждения непосредственно.

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Дурман маскировали под обычные передачи для тех, кто находится под арестом, им, наверное, там очень грустно в СИЗО сидеть, даже несмотря на то, что есть платные палаты. Позволю себе так пошутить".

Детали: Схему прекратили во взаимодействии с Национальной полицией. Установлено, что в группу входили те, кто содержится в СИЗО, их сообщники на свободе и сотрудники самого следственного изолятора.

Наркотики передавали в пищевых продуктах и средствах гигиены. Работник СИЗО, который передавал арестованным наркотики, брал себе "процент".

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При обысках у фигурантов схемы обнаружили наркотики, банковские карты, другие запрещенные к хранению вещи.

Сейчас задокументировано шесть участников, им сообщено о подозрении. Действия сотрудника СИЗО квалифицированы по статье 368 УКУ - "Получение должностным лицом неправомерной выгоды".

Устанавливаются другие возможные участники преступной группы.

Темы: ГБРКиев
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