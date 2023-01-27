В аеропорту "Внуково" зазнав аварії президентський вертоліт Мі-8, є постраждалі
П'ятниця, 27 січня 2023, 12:34
Гвинтокрил спеціального льотного загону "Росія", підпорядкованого управлінню справами президента РФ Мі-8, зазнав аварії в московському аеропорту "Внуково".
Джерело: "Интерфакс", "Baza"
Дослівно: "Вертоліт Мі-8 під час посадки у "Внуково" зачепив лопастями землю і зазнав пошкоджень. За попередніми даними, є постраждалі".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що гвинтокрил входить до складу спеціального льотного загону "Росія".
Помилка пілотування розглядається як причина аварії.