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В аеропорту "Внуково" зазнав аварії президентський вертоліт Мі-8, є постраждалі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 січня 2023, 13:34
Ілюстративне фото Getty Images

Гвинтокрил спеціального льотного загону "Росія", підпорядкованого управлінню справами президента РФ Мі-8, зазнав аварії в московському аеропорту "Внуково".

Джерело: "Интерфакс", "Baza"

Дослівно: "Вертоліт Мі-8 під час посадки у "Внуково" зачепив лопастями землю і зазнав пошкоджень. За попередніми даними, є постраждалі".

Деталі: Повідомляється, що гвинтокрил входить до складу спеціального льотного загону "Росія". 

Помилка пілотування розглядається як причина аварії.

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Теми: Росіяаварія
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