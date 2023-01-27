В аеропорту "Внуково" зазнав аварії президентський вертоліт Мі-8, є постраждалі

Гвинтокрил спеціального льотного загону "Росія", підпорядкованого управлінню справами президента РФ Мі-8, зазнав аварії в московському аеропорту "Внуково".

Джерело: "Интерфакс", "Baza"

Дослівно: "Вертоліт Мі-8 під час посадки у "Внуково" зачепив лопастями землю і зазнав пошкоджень. За попередніми даними, є постраждалі".

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Деталі: Повідомляється, що гвинтокрил входить до складу спеціального льотного загону "Росія".

Помилка пілотування розглядається як причина аварії.