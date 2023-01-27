В аэропорту "Внуково" потерпел крушение президентский вертолет Ми-8, есть пострадавшие
Пятница, 27 января 2023, 13:34
Вертолет специального летного отряда "Россия", подчиненного управлению делами президента РФ Ми-8, потерпел крушение в московском аэропорту "Внуково".
Источник: "Интерфакс", "Baza"
Дословно: "Вертолет Ми-8 при посадке во "Внуково" задел лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие".
Детали: Сообщается, что вертолет входит в состав специального летного отряда "Россия".
Ошибка пилотирования рассматривается в качестве причины аварии.
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