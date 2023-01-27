В аэропорту "Внуково" потерпел крушение президентский вертолет Ми-8, есть пострадавшие

Вертолет специального летного отряда "Россия", подчиненного управлению делами президента РФ Ми-8, потерпел крушение в московском аэропорту "Внуково".

Источник: "Интерфакс", "Baza"

Дословно: "Вертолет Ми-8 при посадке во "Внуково" задел лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие".

Детали: Сообщается, что вертолет входит в состав специального летного отряда "Россия".

Ошибка пилотирования рассматривается в качестве причины аварии.