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В аэропорту "Внуково" потерпел крушение президентский вертолет Ми-8, есть пострадавшие

Станислав ПогориловПятница, 27 января 2023, 13:34
Иллюстративное фото Getty Images

Вертолет специального летного отряда "Россия", подчиненного управлению делами президента РФ Ми-8, потерпел крушение в московском аэропорту "Внуково".

Источник: "Интерфакс", "Baza"

Дословно: "Вертолет Ми-8 при посадке во "Внуково" задел лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие".

Детали: Сообщается, что вертолет входит в состав специального летного отряда "Россия".

Ошибка пилотирования рассматривается в качестве причины аварии.

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Темы: Росcияавария
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