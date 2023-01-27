Росіяни обстріляли Часів Яр: 2 загиблих

Тут і далі фото з Telegram Павла Кириленка

Дві людини загинули та ще п’ять дістали поранення у результаті російського обстрілу міста Часів Яр на Донеччині вранці 27 січня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "2 людини загинули і щонайменше 5 поранено під час російського обстрілу міста Часів Яр.

Обстріл розпочався близько 9-ї ранку і тривав понад 1,5 години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки".

Деталі: Голова ОВА додав, що також росіяни обстріляли Авдіївку, Торецьк, Олександропіль та Богоявленку.

По Авдіївці окупанти били з артилерії та "Градів". Інформація щодо постраждалих не надходила.

Олександропіль та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється.

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