Россияне обстреляли Часов Яр: 2 погибших

Здесь и далее фото из Telegram Павла Кириленко

Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате российского обстрела города Часов Яр в Донецкой области утром 27 января.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "2 человека погибли и по меньшей мере 5 ранены во время российского обстрела города Часов Яр.

Реклама:

Обстрел начался около 9 утра и продолжался более 1,5 часа. Пострадали с десяток домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили".

Детали: Глава ОВА добавил, что также россияне обстреляли Авдеевку, Торецк, Александрополь и Богоявленку.

По Авдеевке оккупанты били из артиллерии и "Градов". Информация о пострадавших не поступала.

ВИДЕО ДНЯ

Александрополь и Богоявленку, что вблизи Угледара, россияне обстреляли из РСЗО. Информация о последствиях этих обстрелов уточняется.

Предыстория: