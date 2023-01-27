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Россияне обстреляли Часов Яр: 2 погибших

Ирина БалачукПятница, 27 января 2023, 13:23
Россияне обстреляли Часов Яр: 2 погибших
Здесь и далее фото из Telegram Павла Кириленко

Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате российского обстрела города Часов Яр в Донецкой области утром 27 января.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "2 человека погибли и по меньшей мере 5 ранены во время российского обстрела города Часов Яр.

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Обстрел начался около 9 утра и продолжался более 1,5 часа. Пострадали с десяток домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили".

Детали: Глава ОВА добавил, что также россияне обстреляли Авдеевку, Торецк, Александрополь и Богоявленку. 

 

По Авдеевке оккупанты били из артиллерии и "Градов". Информация о пострадавших не поступала. 

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Александрополь и Богоявленку, что вблизи Угледара, россияне обстреляли из РСЗО. Информация о последствиях этих обстрелов уточняется.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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