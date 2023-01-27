Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хакери РФ спробували зламати камери в українських ЖК, щоб зібрати розвіддані – СБУ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 14:19
Хакери РФ спробували зламати камери в українських ЖК, щоб зібрати розвіддані – СБУ
Фото СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки зупинили спробу російських хакерів зламати камери відеоспостереження в українських житлових комплексах, щоб збирати розвіддані про ситуацію в одному з прикордонних регіонів України.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: СБУ повідомляє, що через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими дорогами та ін. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті.

Реклама:

Крім того, хакерів цікавили адреси проживання українських правоохоронців та дані про можливе переміщення військової техніки.

СБУ спрацювала на випередження і викрила окупантів. За інформацією слідства, до кібератаки причетне підконтрольне російським спецслужбам хакерське угруповання з Росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів. 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж).

ВІДЕО ДНЯ

Тривають заходи для встановлення обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Дослівно: "СБУ попереджає, що такі атаки ворога можуть траплятися і в майбутньому, тому закликає громадян бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі і періодично їх змінювати.

СБУ звертається до українців із проханням бути пильними і одразу повідомляти про підозрілі випадки до компетентних органів нашої держави".

Теми: СБУхакерикібербезпека
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: