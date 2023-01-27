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Хакери РФ спробували зламати камери в українських ЖК, щоб зібрати розвіддані – СБУ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 15:19
Фото СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки зупинили спробу російських хакерів зламати камери відеоспостереження в українських житлових комплексах, щоб збирати розвіддані про ситуацію в одному з прикордонних регіонів України.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: СБУ повідомляє, що через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими дорогами та ін. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті.

Крім того, хакерів цікавили адреси проживання українських правоохоронців та дані про можливе переміщення військової техніки.

СБУ спрацювала на випередження і викрила окупантів. За інформацією слідства, до кібератаки причетне підконтрольне російським спецслужбам хакерське угруповання з Росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів. 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж).

Тривають заходи для встановлення обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Дослівно: "СБУ попереджає, що такі атаки ворога можуть траплятися і в майбутньому, тому закликає громадян бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі і періодично їх змінювати.

СБУ звертається до українців із проханням бути пильними і одразу повідомляти про підозрілі випадки до компетентних органів нашої держави".

Теми: СБУхакерикібербезпека
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