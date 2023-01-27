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Хакеры РФ пытались взломать камеры в украинских ЖК, чтобы собирать разведданные – СБУ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 января 2023, 15:19
Фото СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности пресекли попытку российских хакеров взломать камеры видеонаблюдения в украинских жилых комплексах, чтобы собирать разведданные о ситуации в одном из приграничных регионов Украины.

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: СБУ сообщает, что через Wi-Fi сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, прилегающими дорогами и др. Таким образом они планировали иметь скрытый канал для сбора информации о ситуации в городе.

Кроме того, хакеров интересовали адреса проживания украинских правоохранителей и данные о возможном перемещении военной техники.

СБУ сработала на опережение и разоблачила оккупантов. По информации следствия, к кибератаке причастна подконтрольная российским спецслужбам хакерская группировка из России, которая специализируется на взломах электронных систем инфраструктурных объектов. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей).

Продолжаются мероприятия для установления обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Дословно: "СБУ предупреждает, что такие атаки врага могут случаться и в будущем, поэтому призывает граждан быть внимательными, больше внимания уделять защищенности своих компьютерных сетей, использовать для этого сложные пароли и периодически их менять.

СБУ обращается к украинцам с просьбой быть бдительными и сразу сообщать о подозрительных случаях в компетентные органы нашего государства".

Темы: СБУхакерыкибербезопасность
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