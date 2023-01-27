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Нацгвардейцы рассказали, как "Иглой" уничтожили ударный вертолет РФ

Валентина РоманенкоПятница, 27 января 2023, 15:31
иллюстративное со страницы НГУ

За прошедшие сутки харьковские нацгвардейцы уничтожили из ПЗРК вражеский вертолет Ми-24 на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Детали: По словам начальника службы противовоздушной обороны 3 бригады оперативного назначения НГУ, 26 января около 10:40 утра огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели.

Из ПЗРК "Игла-1" одновременно было осуществлено 2 пуска ракет по вертолетам Ми-24. Один вертолет был обезврежен, второй поражен.

Прямая речь наводчика ПЗРК нацгвардейца Антона: "Этот вертолет способен летать на малых высотах, что в условиях этой местности позволяет осуществлять скрытый подлет к расположению наших подразделений.

Он может маневрировать, нанося постоянные удары нашим войскам на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения. Поэтому выявление и уничтожение воздушных целей такого плана является эффективным во время общевойскового боя".

Справка: Ми-24 - советский многоцелевой ударный вертолет-штурмовик и боевая поддержка пехоты. Один из самых быстрых ударных вертолетов в мире, предназначенный для переброски живой силы и ее огневой поддержки на поле боя.

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Напомним: По подсчетам Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 января оккупационные войска потеряли в войне против Украины уже 283 вертолета.

Темы: Донецкая областьвойнаНацгвардия
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