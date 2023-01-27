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Ракетна атака 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила "Кинджалами"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 15:11
Ракетна атака 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила Кинджалами
МіГ31-К з "Кинджалами". фото ua.depositphotos.com

При масованій атаці 26 січня російські війська вдарили двома гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по об'єктах інфрастуктури у Києві та Запоріжжі.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Їх ("Кинджалів" у росіян) банально мало, і вони їх бережуть для ураження "найбільш важливих стратегічних цілей". Цього разу одна з "найбільш важливих стратегічних цілей", на жаль, - об'єкт у Запоріжжі та один з об'єктів енергетичної інфраструктури Києві. Оце така у них "стратегічна ціль" – залишити людей, якийсь район Києва, без світла".

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Деталі: Крім "Кинджалів", які українська ППО за наявних сил та засобів не здатна збивати, 26 січня ворог використав інші типи ракет (загалом 55 –ред.), з яких було знищено 47 (46 крилатих і одна керована авіаційна –ред.).

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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