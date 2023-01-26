ППО знищила 47 ракет росіян, ворог здійснив 55 пусків

Під час масованого ракетного удару по Україні 26 січня Росія здійснила 55 пусків різноманітних ракет, 47 було збито.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, командування Повітряних сил, повітряне командування "Південь"

Деталі: За даними Повітряних сил, окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:

- Х-47 "Кинджал" – із двох літаків МіГ-31К (з території Росії –ред.)

- крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 – із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;

- крилаті ракети морського базування "Калібр" – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (до 2 Х-47 "Кинджал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калібр", 4 КАР Х-59).

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Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони було знищено 47 крилатих та керованих авіаційних ракет (46 крилатих і 1 аваційна -ред). Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

У Повітряному командуванні "Південь" уточчнюють, що їхіми воїнами збито 23 крилаті ракети: 3 ракети над Одещиною, 13 – над Миколаївщиною, 7 – над Херсонщиною.

Дослівно Повітряні сили: "До протиповітряного бою залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України".

Пряма мова Залужного: "Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!".

Що передувало: Вранці 26 січня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки росіян..

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. У кількох областях пролунали вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті російського ракетного обстрілу в Голосіївському районі загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізували.