Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО знищила 47 ракет росіян, ворог здійснив 55 пусків

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 січня 2023, 12:08
ППО знищила 47 ракет росіян, ворог здійснив 55 пусків
ілюстративне фото ЗСУ

Під час масованого ракетного удару по Україні 26 січня Росія здійснила 55 пусків різноманітних ракет, 47 було збито.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, командування Повітряних сил, повітряне командування "Південь"

Деталі: За даними Повітряних сил, окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:

Реклама:

- Х-47 "Кинджал" – із двох літаків МіГ-31К (з території Росії –ред.)

-  крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 – із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;

- крилаті ракети морського базування "Калібр" – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (до 2 Х-47 "Кинджал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калібр", 4 КАР Х-59).

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони було знищено 47 крилатих та керованих авіаційних ракет (46 крилатих і 1 аваційна -ред). Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.  

У Повітряному командуванні "Південь" уточчнюють, що їхіми воїнами збито 23 крилаті ракети: 3 ракети над Одещиною, 13 – над Миколаївщиною, 7 – над Херсонщиною.

Дослівно Повітряні сили: "До протиповітряного бою залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України".

Пряма мова Залужного: "Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!".

Що передувало: Вранці 26 січня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки росіян..

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. У кількох областях пролунали вибухи. 

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті російського ракетного обстрілу в Голосіївському районі загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізували. 

Теми: ракетний ударРосіявійнаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
В Україні скасували повітряну тривогу: тривала понад 4 години, є влучання і жертви
Пригожин запросив Гіркіна до ПВК "Вагнер", той висунув умову
ССО "Азова" стали бригадою Сухопутних військ і вже воюють в Бахмуті
Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщині: пошкоджені будинки і 40 авто
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: