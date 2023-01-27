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Ракетная атака 26 января: Воздушные силы уточнили, куда РФ ударила "Кинжалами"

Валентина РоманенкоПятница, 27 января 2023, 16:11
МиГ31-К с "Кинжалами". фото ua.depositphotos.com

При массированной атаке 26 января российские войска ударили двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по объектам инфрастуктуры в Киеве и Запорожье.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Их ("Кинжалов" у россиян) банально мало, и они их берегут для поражения "наиболее важных стратегических целей". На этот раз одна из "наиболее важных стратегических целей", к сожалению, - объект в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева. Вот такая у них "стратегическая цель" - оставить людей, какой-то район Киева, без света".

Детали: Кроме "Кинжалов", которые украинская ПВО при имеющихся силах и средствах не способна сбивать, 26 января враг использовал другие типы ракет (всего 55 -ред.), из которых было уничтожено 47 (46 крылатых и одна управляемая авиационная -ред.).

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Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
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