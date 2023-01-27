Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетная атака 26 января: Воздушные силы уточнили, куда РФ ударила "Кинжалами"

Валентина РоманенкоПятница, 27 января 2023, 15:11
Ракетная атака 26 января: Воздушные силы уточнили, куда РФ ударила Кинжалами
МиГ31-К с "Кинжалами". фото ua.depositphotos.com

При массированной атаке 26 января российские войска ударили двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по объектам инфрастуктуры в Киеве и Запорожье.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Их ("Кинжалов" у россиян) банально мало, и они их берегут для поражения "наиболее важных стратегических целей". На этот раз одна из "наиболее важных стратегических целей", к сожалению, - объект в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева. Вот такая у них "стратегическая цель" - оставить людей, какой-то район Киева, без света".

Реклама:

Детали: Кроме "Кинжалов", которые украинская ПВО при имеющихся силах и средствах не способна сбивать, 26 января враг использовал другие типы ракет (всего 55 -ред.), из которых было уничтожено 47 (46 крылатых и одна управляемая авиационная -ред.).

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Предложение по "гибридному" трибуналу для Путина не находит поддержки в ЕС – СМИ
В аэропорту "Внуково" потерпел крушение президентский вертолет Ми-8, есть пострадавшие
В ВСУ формируют первые в мире ударные роты беспилотников – Генштаб
В пятницу ППО приземлила российский штурмовик Су-25
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: