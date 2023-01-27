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Україну чекають проблеми з логістикою при отриманні танків – WP

Євген КізіловП'ятниця, 27 січня 2023, 16:25
Україну чекають проблеми з логістикою при отриманні танків – WP
Getty Images

Західні партнери пообіцяли Україні різні моделі танків, які мають різні терміни постачання і унікальні логістичні перешкоди.

Джерело: американське видання The Washington Post із посиланням на свої джерела

Деталі: Автор статті нагадує, що Україна очікує на передачу їй танків Challenger 2 з Великої Британії, танків M1A2 Abrams зі Сполучених Штатів та Leopard 2 від Німеччини і кількох інших країн Європи і світу.

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Експерт з танків в оборонно-розвідувальній компанії Janes Сонні Баттерворт каже, що мішанина з різних систем робить ці танки "досить складними з точки зору логістики".

За його словами, зараз Україна воює старими радянськими танками Т-72, і їй може здаватися, що для успішної боротьби з Росією достатньо просто отримати західну техніку. Але в довгостроковій перспективі використання декількох типів танків може створити логістичні проблеми.

"Українці будуть експлуатувати кілька різних типів обладнання, і їм доведеться подбати про те, щоб забезпечити їх потрібними запчастинами у відповідних підрозділах", - зазначає Баттерворт.

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Американський чиновник, обізнаний з питанням майбутніх поставок в Україну, каже, що хоча українські війська і продемонстрували значну здатність обслуговувати американську техніку на полі бою, експлуатація "Абрамсів" вимагає значної підготовки, в тому числі навчання, яке треба організувати за межами України.

З іншими танками теж не все гаразд. За словами експертів, яких опитало видання, британські Challenger 2 використовують боєприпаси, що відрізняються від стандарту НАТО, а запаси танків Leopard 2 в різних країнах мають тонкі відмінності, навіть якщо це одна і та ж модель. Іспанський Leopard 2 A4, наприклад, може мати іншу систему управління вогнем або радіосистему, ніж фінський.

Цьому передувало:

Теми: танкиУкраїнавійнасвіт
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