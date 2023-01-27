Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україну чекають проблеми з логістикою при отриманні танків – WP

Євген КізіловП'ятниця, 27 січня 2023, 17:25
Getty Images

Західні партнери пообіцяли Україні різні моделі танків, які мають різні терміни постачання і унікальні логістичні перешкоди.

Джерело: американське видання The Washington Post із посиланням на свої джерела

Деталі: Автор статті нагадує, що Україна очікує на передачу їй танків Challenger 2 з Великої Британії, танків M1A2 Abrams зі Сполучених Штатів та Leopard 2 від Німеччини і кількох інших країн Європи і світу.

Експерт з танків в оборонно-розвідувальній компанії Janes Сонні Баттерворт каже, що мішанина з різних систем робить ці танки "досить складними з точки зору логістики".

За його словами, зараз Україна воює старими радянськими танками Т-72, і їй може здаватися, що для успішної боротьби з Росією достатньо просто отримати західну техніку. Але в довгостроковій перспективі використання декількох типів танків може створити логістичні проблеми.

"Українці будуть експлуатувати кілька різних типів обладнання, і їм доведеться подбати про те, щоб забезпечити їх потрібними запчастинами у відповідних підрозділах", - зазначає Баттерворт.

Американський чиновник, обізнаний з питанням майбутніх поставок в Україну, каже, що хоча українські війська і продемонстрували значну здатність обслуговувати американську техніку на полі бою, експлуатація "Абрамсів" вимагає значної підготовки, в тому числі навчання, яке треба організувати за межами України.

ВІДЕО ДНЯ

З іншими танками теж не все гаразд. За словами експертів, яких опитало видання, британські Challenger 2 використовують боєприпаси, що відрізняються від стандарту НАТО, а запаси танків Leopard 2 в різних країнах мають тонкі відмінності, навіть якщо це одна і та ж модель. Іспанський Leopard 2 A4, наприклад, може мати іншу систему управління вогнем або радіосистему, ніж фінський.

Цьому передувало:

Теми: танкиУкраїнавійнасвіт
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів нардепів – джерела

Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби

фото, відеоУ Міноборони Ірану заявили, нібито атака безпілотників на завод була "невдалою"

Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW

Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ

Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією

Усі новини...
танки
Польща планує передати Україні ще 60 своїх танків, крім Leopard 2
Пентагон підтвердив, що Україна отримає сучасну модифікацію танків Abrams
Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні, і показало, на що вони здатні
Останні новини
13:00
Топ-посадовець НАТО закликав країн-членів перейти до "воєнної економіки"
12:47
Українські полярники зустріли криголам "Ноосфера", який прибув до антарктичної станції
12:43
У 2022 році до армії Польщі вступила рекордна кількість людей після скасування призову
12:30
Окупанти обстріляли комунальне підприємство Херсона, знищена техніка
12:16
Adani запевняє, що ціна продажу їхніх акцій не зміниться
11:59
Шольц знову виступив проти надання Україні винищувачів: застеріг від "підвищення ставок"
11:46
Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів нардепів – джерела
11:34
В Афганістані заборонили жінкам здавати вступні іспити до вишів
11:19
Нідерландські мікросхеми потрапляють до Росії в обхід санкцій – розслідування
11:07
Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби
Усі новини...