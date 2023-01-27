Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украину ждут проблемы с логистикой при получении танков – WP

Евгений КизиловПятница, 27 января 2023, 16:25
Украину ждут проблемы с логистикой при получении танков – WP
Getty Images

Западные партнеры пообещали Украине разные модели танков, которые имеют разные сроки поставки и уникальные логистические препятствия.

Источник: американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники

Детали: Автор статьи напоминает, что Украина ожидает передачи ей танков Challenger 2 из Великобритании, танков M1A2 Abrams из Соединенных Штатов и Leopard 2 от Германии и нескольких других стран Европы и мира.

Реклама:

Эксперт по танкам в оборонно-разведывательной компании Janes Сонни Баттерворт говорит, что мешанина из разных систем делает эти танки "довольно сложными с точки зрения логистики".

По его словам, сейчас Украина воюет старыми советскими танками Т-72, и ей может казаться, что для успешной борьбы с Россией достаточно просто получить западную технику. Но в долгосрочной перспективе использование нескольких типов танков может создать логистические проблемы.

"Украинцы будут эксплуатировать несколько различных типов оборудования, и им придется позаботиться о том, чтобы обеспечить их нужными запчастями в соответствующих подразделениях", - отмечает Баттерворт.

ВИДЕО ДНЯ

Американский чиновник, знакомый с вопросом будущих поставок в Украину, говорит, что хотя украинские войска и продемонстрировали значительную способность обслуживать американскую технику на поле боя, эксплуатация "Абрамсов" требует значительной подготовки, в том числе обучения, которое необходимо организовать за пределами Украины.

С другими танками тоже не все просто. По словам экспертов, которых опросило издание, британские Challenger 2 используют боеприпасы, отличающиеся от стандарта НАТО, а запасы танков Leopard 2 в разных странах имеют тонкие различия, даже если это одна и та же модель. Испанский Leopard 2 A4, например, может иметь другую систему управления огнем или радиосистему, чем финский.

Этому предшествовало:

  • 25 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams и запчасти к ним.
  • Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.
  • По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: танкиУкраинавойнамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
танки
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: