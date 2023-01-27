Украину ждут проблемы с логистикой при получении танков – WP

Западные партнеры пообещали Украине разные модели танков, которые имеют разные сроки поставки и уникальные логистические препятствия.

Источник: американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники

Детали: Автор статьи напоминает, что Украина ожидает передачи ей танков Challenger 2 из Великобритании, танков M1A2 Abrams из Соединенных Штатов и Leopard 2 от Германии и нескольких других стран Европы и мира.

Эксперт по танкам в оборонно-разведывательной компании Janes Сонни Баттерворт говорит, что мешанина из разных систем делает эти танки "довольно сложными с точки зрения логистики".

По его словам, сейчас Украина воюет старыми советскими танками Т-72, и ей может казаться, что для успешной борьбы с Россией достаточно просто получить западную технику. Но в долгосрочной перспективе использование нескольких типов танков может создать логистические проблемы.

"Украинцы будут эксплуатировать несколько различных типов оборудования, и им придется позаботиться о том, чтобы обеспечить их нужными запчастями в соответствующих подразделениях", - отмечает Баттерворт.

Американский чиновник, знакомый с вопросом будущих поставок в Украину, говорит, что хотя украинские войска и продемонстрировали значительную способность обслуживать американскую технику на поле боя, эксплуатация "Абрамсов" требует значительной подготовки, в том числе обучения, которое необходимо организовать за пределами Украины.

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С другими танками тоже не все просто. По словам экспертов, которых опросило издание, британские Challenger 2 используют боеприпасы, отличающиеся от стандарта НАТО, а запасы танков Leopard 2 в разных странах имеют тонкие различия, даже если это одна и та же модель. Испанский Leopard 2 A4, например, может иметь другую систему управления огнем или радиосистему, чем финский.

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