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Украину ждут проблемы с логистикой при получении танков – WP

Евгений КизиловПятница, 27 января 2023, 17:25
Getty Images

Западные партнеры пообещали Украине разные модели танков, которые имеют разные сроки поставки и уникальные логистические препятствия.

Источник: американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники

Детали: Автор статьи напоминает, что Украина ожидает передачи ей танков Challenger 2 из Великобритании, танков M1A2 Abrams из Соединенных Штатов и Leopard 2 от Германии и нескольких других стран Европы и мира.

Эксперт по танкам в оборонно-разведывательной компании Janes Сонни Баттерворт говорит, что мешанина из разных систем делает эти танки "довольно сложными с точки зрения логистики".

По его словам, сейчас Украина воюет старыми советскими танками Т-72, и ей может казаться, что для успешной борьбы с Россией достаточно просто получить западную технику. Но в долгосрочной перспективе использование нескольких типов танков может создать логистические проблемы.

"Украинцы будут эксплуатировать несколько различных типов оборудования, и им придется позаботиться о том, чтобы обеспечить их нужными запчастями в соответствующих подразделениях", - отмечает Баттерворт.

Американский чиновник, знакомый с вопросом будущих поставок в Украину, говорит, что хотя украинские войска и продемонстрировали значительную способность обслуживать американскую технику на поле боя, эксплуатация "Абрамсов" требует значительной подготовки, в том числе обучения, которое необходимо организовать за пределами Украины.

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С другими танками тоже не все просто. По словам экспертов, которых опросило издание, британские Challenger 2 используют боеприпасы, отличающиеся от стандарта НАТО, а запасы танков Leopard 2 в разных странах имеют тонкие различия, даже если это одна и та же модель. Испанский Leopard 2 A4, например, может иметь другую систему управления огнем или радиосистему, чем финский.

Этому предшествовало:

  • 25 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams и запчасти к ним.
  • Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.
  • По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: танкиУкраинавойнамир
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