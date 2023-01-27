Міністр оборони Німеччини: Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської повномасштабної агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", – вважає Пісторіус.

Нагадаємо, після повідомлень ЗМІ про те, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини й M1 Abrams – від США глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що друзі України "взяли в роботу" постачання літаків F-16.

Водночас після рішення про постачання основних бойових танків в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив червоні лінії для подальшої військової підтримки – а саме постачання бойових літаків або розгортання наземних військ.

Між тим, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29.