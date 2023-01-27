Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Німеччини: Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови"

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 17:50
Міністр оборони Німеччини: Про надання Україні винищувачів не може бути й мови
Boris Pistorius, photo Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської повномасштабної агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю Suddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що про це не може бути й мови. Винищувачі є набагато складнішими системами, ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми б заглибилися у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", – вважає Пісторіус.

Реклама:

Нагадаємо, після повідомлень ЗМІ про те, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини й M1 Abrams – від США глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що друзі України "взяли в роботу" постачання літаків F-16.

Водночас після рішення про постачання основних бойових танків в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив червоні лінії для подальшої військової підтримки – а саме постачання бойових літаків або розгортання наземних військ.

Між тим, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НімеччинаУкраїнаавіазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
Білий дім: розгортання Abrams в Україні займе "багато місяців"
Генштаб: Ворог все більше застосовує авіацію
Зеленський: Україні потрібні 300-500 танків
Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: