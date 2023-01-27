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Министр обороны Германии: О предоставлении Украине истребителей "не может быть и речи"

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 18:50
Boris Pistorius, photo Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской полномасштабной агрессии.

Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что об этом не может быть и речи. Истребители являются гораздо более сложными системами, чем боевые танки, и имеют совсем другую дальность полета и огневую мощь. Там мы бы углубились в измерения, от которых я бы сейчас очень предостерегал", - считает Писториус.

Напомним, после сообщений СМИ о том, что Украина получит танки Leopard 2 от Германии и M1 Abrams - от США глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что друзья Украины "взяли в работу" поставки самолетов F-16.

В то же время после решения о поставках основных боевых танков в Украину канцлер Германии Олаф Шольц очертил красные линии для дальнейшей военной поддержки - а именно поставки боевых самолетов или развертывание наземных войск.

Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29. 

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Темы: ГерманияУкраинаавиаоружие
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