Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Германии: О предоставлении Украине истребителей "не может быть и речи"

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 17:50
Министр обороны Германии: О предоставлении Украине истребителей не может быть и речи
Boris Pistorius, photo Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской полномасштабной агрессии.

Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что об этом не может быть и речи. Истребители являются гораздо более сложными системами, чем боевые танки, и имеют совсем другую дальность полета и огневую мощь. Там мы бы углубились в измерения, от которых я бы сейчас очень предостерегал", - считает Писториус.

Реклама:

Напомним, после сообщений СМИ о том, что Украина получит танки Leopard 2 от Германии и M1 Abrams - от США глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что друзья Украины "взяли в работу" поставки самолетов F-16.

В то же время после решения о поставках основных боевых танков в Украину канцлер Германии Олаф Шольц очертил красные линии для дальнейшей военной поддержки - а именно поставки боевых самолетов или развертывание наземных войск.

Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29. 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГерманияУкраинаавиаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Белый дом: развертывание Abrams в Украине займет "много месяцев"
Генштаб: Враг все больше применяет авиацию
Зеленский: Украине нужны 300-500 танков
Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: