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Генштаб: Ворог все більше застосовує авіацію

Євген КізіловП'ятниця, 27 січня 2023, 18:12
Генштаб: Ворог все більше застосовує авіацію
Getty Images

Генштаб ЗСУ відзначає нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках.

Джерело: Генштаб у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

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Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Також ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових.

У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, російська так звана "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).

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У відповідь авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 райони зосередження живої сили загарбників.

Теми: Росіяавіазброявійна
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