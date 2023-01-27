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Генштаб: Враг все больше применяет авиацию

Евгений КизиловПятница, 27 января 2023, 18:12
Генштаб: Враг все больше применяет авиацию
Getty Images

Генштаб ВСУ отмечает наращивание активности применения авиации противника на всех направлениях.

Источник: Генштаб в Telegram

Детали: Согласно сообщению, российские оккупанты в течение суток нанесли 24 авиационных и 7 ракетных ударов. Также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне.

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Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

Также враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.

Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области российская так называемая "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинцев не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны).

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В ответ авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков.

Темы: Росcияавиаоружиевойна
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