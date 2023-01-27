Не "великий обмін", а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ

Український та російська омбудсмени Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова в Анкарі обговорювали не "великий обмін" полонених, а репатріацію важкопоранених військовослужбовців, а також повернення цивільних українців, зокрема дітей.

Джерело: уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Насправді, за результатами нашої зустрічі (із Москальковою – ред.) не було оприлюднено інформації, що готується великий обмін. Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали в розрізі військовополонених – це питання можливого повернення важкопоранених військовослужбовців, військовополонених з обох боків.

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Ця процедура називається репатріація. Вона чітко прописана в Женевській конвенції. Стаття 110. Про що йде мова? Репатріація – це не обмін. Це повернення саме поранених, важкопоранених військовополонених без жодних умов, без прив’язки до кількості.

Під час цих перемовин ми озвучували цифри. На території Російської Федерації, за нашими даними, перебуває 800 важкопоранених військовослужбовців Збройних сил України. За даними російської сторони, на території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії. Отже, ці цифри лунали.

Але, як я й казав, це не процедура обміну. Це процедура репатріації".

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Деталі: Лубінець пояснив, що обговорював із Москальковою, в першу чергу, вирішення гуманітарних проблем цивільних громадян України: це питання дітей, це питання документів, це питання цивільних заручників, яких росіяни масово затримують на окупованих територіях.

За словами українського омбудсмена, не відоме місце перебування більше 20 тисяч цивільних осіб, яких затримала РФ.

Пряма мова: "Перший список громадян України, які перебувають у полоні фактично, я передав Москальковій – близько 2 000 громадян України. Цей список складають літні люди, старші 70-ти і 65 плюс, так би мовити, які, за нашими даними, важко хворіють: або лежачі, або відсутність кінцівок, або дуже важкий медичний стан. Отже, цей перший список я передав Москальковій. Це лише цивільні особи.

Ідеться про військовополонених ЗСУ. Я надав список. Перший список – це 300 осіб, які юридично у нас вважаються зниклими безвісти. Фактично ми припускали, що вони загинули.

Це був такий "пілот". Ми не сподівалися на результат. Але спробували і тут пропрацювати списки. І так, ми отримали від неї (Москалькової – ред.) список, що з числа цих 300 перших – 23 живі і перебувають в полоні. Дехто з них поранений. На цей час це офіційна відповідь від російської візаві".

Деталі: Лубінець також сказав, що за даними онлайн-платформи "Діти війни", 14 350 дітей вивезено до Росії. Він закликав звертатися до уповноваженого Верховної Ради, якщо відомо про факти депортації дітей до РФ.

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