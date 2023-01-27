Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Не "великий обмін", а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ

Олена РощінаП'ятниця, 27 січня 2023, 18:29
Не великий обмін, а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ
Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова в Анкарі, фото з Telegram уповноваженого ВР

Український та російська омбудсмени Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова в Анкарі обговорювали не "великий обмін" полонених, а репатріацію важкопоранених військовослужбовців, а також повернення цивільних українців, зокрема дітей. 

Джерело: уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Насправді, за результатами нашої зустрічі (із Москальковою – ред.) не було оприлюднено інформації, що готується великий обмін. Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали в розрізі військовополонених – це питання можливого повернення важкопоранених військовослужбовців, військовополонених з обох боків. 

Реклама:

Ця процедура називається репатріація. Вона чітко прописана в Женевській конвенції. Стаття 110. Про що йде мова? Репатріація – це не обмін. Це повернення саме поранених, важкопоранених військовополонених без жодних умов, без прив’язки до кількості.

Під час цих перемовин ми озвучували цифри. На території Російської Федерації, за нашими даними, перебуває 800 важкопоранених військовослужбовців Збройних сил України. За даними російської сторони, на території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії. Отже, ці цифри лунали. 

Але, як я й казав, це не процедура обміну. Це процедура репатріації".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Лубінець пояснив, що обговорював із Москальковою, в першу чергу, вирішення гуманітарних проблем цивільних громадян України: це питання дітей, це питання документів, це питання цивільних заручників, яких росіяни масово затримують на окупованих територіях.

За словами українського омбудсмена, не відоме місце перебування більше 20 тисяч цивільних осіб, яких затримала РФ.

Пряма мова: "Перший список громадян України, які перебувають у полоні фактично, я передав Москальковій – близько 2 000 громадян України. Цей список складають літні люди, старші 70-ти і 65 плюс, так би мовити, які, за нашими даними, важко хворіють: або лежачі, або відсутність кінцівок, або дуже важкий медичний стан. Отже, цей перший список я передав Москальковій. Це лише цивільні особи.

Ідеться про військовополонених ЗСУ. Я надав список. Перший список – це 300 осіб, які юридично у нас вважаються зниклими безвісти. Фактично ми припускали, що вони загинули.

Це був такий "пілот". Ми не сподівалися на результат. Але спробували і тут пропрацювати списки. І так, ми отримали від неї (Москалькової – ред.) список, що з числа цих 300 перших – 23 живі і перебувають в полоні. Дехто з них поранений. На цей час це офіційна відповідь від російської візаві".

Деталі: Лубінець також сказав, що за даними онлайн-платформи "Діти війни", 14 350 дітей вивезено до Росії. Він закликав звертатися до уповноваженого Верховної Ради, якщо відомо про факти депортації дітей до РФ. 

Передісторія:

  • 11-12 січня український та російська омбудсмени Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова зустрічалися в Анкарі. 
  • Омбудсмен Туреччини Сереф Малкок розповів, що Україна і Росія працюють над великим обміном, в якому загалом може взяти участь 1000 людей.
  • Проте російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що не обговорювала обмін полоненими з українським колегою Дмитром Лубінцем і що ці питання – компетенція Міноборони.

Теми: обмінполоненідепортація права людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
обмін
У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: