Москалькова раптом заявила, що не говорила з Лубінцем про обмін полоненими

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що не обговорювала з українським колегою Дмитром Лубінцем обмін полоненими і що ці питання – компетенція Міноборони.

Джерело: Москалькова в Telegram

Пряма мова Москалькової: "Здивована публікаціями про можливі обміни полоненими між Росією та Україною, які поширилися у ЗМІ та соцмережах і в яких з київської сторони фігурує 800 осіб, а з російської – 200.

У моїх переговорах з омбудсменом України Дмитром Лубінцем в Анкарі ніколи не йшлося про обміни, і я завжди роблю акцент на тому, що ці питання перебувають у компетенції Міністерства оборони Росії".

Деталі: Вона зазначила, що вважає такий "нерівноцінний обмін" несправедливим.

Москалькова також додала, що питання про репатріацію поранених військовослужбовців "має зовсім іншу правову природу та інші підходи, закладені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року".

Читайте також: Список цивільних, діти, репатріації поранених: Лубінець підбив підсумки переговорів з Москальковою

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: