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Москалькова раптом заявила, що не говорила з Лубінцем про обмін полоненими

Ірина БалачукВівторок, 17 січня 2023, 13:46
Москалькова раптом заявила, що не говорила з Лубінцем про обмін полоненими
Тетяна Москалькова. Фото з Telegram

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що не обговорювала з українським колегою Дмитром Лубінцем обмін полоненими і що ці питання – компетенція Міноборони.

Джерело: Москалькова в Telegram

Пряма мова Москалькової: "Здивована публікаціями про можливі обміни полоненими між Росією та Україною, які поширилися у ЗМІ та соцмережах і в яких з київської сторони фігурує 800 осіб, а з російської – 200.

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У моїх переговорах з омбудсменом України Дмитром Лубінцем в Анкарі ніколи не йшлося про обміни, і я завжди роблю акцент на тому, що ці питання перебувають у компетенції Міністерства оборони Росії".

Деталі: Вона зазначила, що вважає такий "нерівноцінний обмін" несправедливим.

Москалькова також додала, що питання про репатріацію поранених військовослужбовців "має зовсім іншу правову природу та інші підходи, закладені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року".

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Теми: омбудсменправа людиниобмінполонені
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