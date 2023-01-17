Москалькова раптом заявила, що не говорила з Лубінцем про обмін полоненими
Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що не обговорювала з українським колегою Дмитром Лубінцем обмін полоненими і що ці питання – компетенція Міноборони.
Джерело: Москалькова в Telegram
Пряма мова Москалькової: "Здивована публікаціями про можливі обміни полоненими між Росією та Україною, які поширилися у ЗМІ та соцмережах і в яких з київської сторони фігурує 800 осіб, а з російської – 200.
У моїх переговорах з омбудсменом України Дмитром Лубінцем в Анкарі ніколи не йшлося про обміни, і я завжди роблю акцент на тому, що ці питання перебувають у компетенції Міністерства оборони Росії".
Деталі: Вона зазначила, що вважає такий "нерівноцінний обмін" несправедливим.
Москалькова також додала, що питання про репатріацію поранених військовослужбовців "має зовсім іншу правову природу та інші підходи, закладені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року".
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Передісторія:
- Після зустрічі Лубінця і Москалькової в Анкарі омбудсмен Туреччини Сереф Малкок розповів, що Україна і Росія працюють над великим обміном, в якому загалом може взяти участь 1000 людей.
- За словами турецького уповноваженого з прав людини, на зустрічі, на якій він був присутній, український омбудсмен передав російській стороні список із 800 осіб, а Москалькова передала Лубінцю список із 200 осіб. Малкок уточнив, що це список поранених, полонених. Він додав, що на зустрічі сторони обговорювали й інші питання, які, зокрема, стосуються дітей і жінок.