Не "большой обмен", а репатриация: Лубинец рассказал о 800 раненых бойцах, которые в РФ

Украинский и российский омбудсмены Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова в Анкаре обсуждали не "большой обмен" пленных, а репатриацию тяжелораненых военнослужащих, а также возвращение гражданских украинцев, в частности детей.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "На самом деле, по результатам нашей встречи (с Москальковой – ред.) не было обнародовано информации, что готовится большой обмен. Единственный аспект, который мы с ней обсуждали в разрезе военнопленных – это вопрос возможного возвращения тяжелораненых военнослужащих, военнопленных с обеих сторон.

Эта процедура называется репатриация. Она четко прописана в Женевской конвенции. Статья 110. О чем идет речь? Репатриация – это не обмен. Это возвращение именно раненых, тяжелораненых военнопленных без всяких условий, без привязки к количеству.

Во время этих переговоров мы озвучивали цифры. На территории Российской Федерации, по нашим данным, находится 800 тяжелораненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. По данным российской стороны, на территории Украины находится 200 тяжелораненых военнопленных российской армии. Итак, эти цифры звучали.

Но, как я и говорил, это не процедура обмена. Это процедура репатриации".

Детали: Лубинец пояснил, что обсуждал с Москальковой, в первую очередь, решение гуманитарных проблем гражданских граждан Украины: это вопрос детей, это вопрос документов, это вопрос гражданских заложников, которых россияне массово задерживают на оккупированных территориях.

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По словам украинского омбудсмена, не известно местонахождение более 20 тысяч гражданских лиц, которых задержала РФ.

Прямая речь: "Первый список граждан Украины, которые находятся в плену фактически, я передал Москальковой – около 2 000 граждан Украины. Этот список составляют пожилые люди, старше 70-ти и 65 плюс, так сказать, которые, по нашим данным, тяжело болеют: либо лежачие, либо отсутствие конечностей, либо очень тяжелое медицинское состояние. Итак, этот первый список я передал Москальковой. Это только гражданские лица.

Речь идет о военнопленных ВСУ. Я предоставил список. Первый список – это 300 человек, которые юридически у нас считаются пропавшими без вести. Фактически мы предполагали, что они погибли.

Это был такой "пилот". Мы не надеялись на результат. Но попытались и здесь проработать списки. И да, мы получили от нее (Москальковой – ред.) список, что из числа этих 300 первых – 23 живы и находятся в плену. Некоторые из них ранены. В настоящее время это официальный ответ от российской визави".

Детали: Лубинец также сказал, что по данным онлайн-платформы "Дети войны", 14 350 детей вывезено в Россию. Он призвал обращаться к уполномоченному Верховной Рады, если известно о фактах депортации детей в РФ.

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