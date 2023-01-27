Бразилія відхилила запит Німеччини про танкові боєприпаси для України – ЗМІ

Президент Бразилії Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва минулого тижня відхилив прохання німецького уряду про постачання боєприпасів для танків Leopard 1, які Берлін планував передати Україні.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє бразильське видання Folha de S.Paulo.

Запит обговорювався на зустрічі президента Бразилії з керівництвом збройних сил і міністром оборони Жозе Мусіу. Тодішній командувач бразильської армії Жуліо Сезара де Арруда пропонував продати Німеччині боєприпаси за умови, що їх не отримає Україна.

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Натомість Лула, за словами співрозмовників видання, заявив, що "не варто провокувати росіян", і вирішив відхилити запит Німеччини.

Бразилія – одна з небагатьох країн (разом із Чилі, Грецією і Туреччиною), яка має на озброєнні танки Leopard 1, чим і пояснюється звернення німецького уряду. Відомо, що концерн Rhinemetall готовий передати Києву 88 цих танків після ремонту, та дефіцит снарядів залишається головною проблемою.

Як зазначає Folha de S.Paulo, це не перший подібний запит: минулого року Берлін просив Бразиліа передати снаряди для зенітних ракетних комплексів Gepard, які Україна використовує у війні проти Росії, і так само безуспішно.

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Бразилія, незважаючи на те, що засудила в ООН вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, зберігає позицію нейтралітету з економічних причин, відмовляючись брати участь у санкціях проти Росії президента Владіміра Путіна.

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