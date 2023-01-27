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Бразилия отклонила запрос Германии о танковых боеприпасах для Украины - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 19:41

Президент Бразилии Президент Луис Инасиу Лула да Силва на прошлой неделе отклонил просьбу немецкого правительства о поставках боеприпасов для танков Leopard 1, которые Берлин планировал передать Украине.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo.

Запрос обсуждался на встрече президента Бразилии с руководством вооруженных сил и министром обороны Жозе Мусиу. Тогдашний командующий бразильской армии Жулио Сезара де Арруда предлагал продать Германии боеприпасы при условии, что их не получит Украина.

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Вместо этого Лула, по словам собеседников издания, заявил, что "не стоит провоцировать россиян", и решил отклонить запрос Германии.

Бразилия - одна из немногих стран (вместе с Чили, Грецией и Турцией), которая имеет на вооружении танки Leopard 1, чем и объясняется обращение немецкого правительства. Известно, что концерн Rhinemetall готов передать Киеву 88 этих танков после ремонта, но дефицит снарядов остается главной проблемой.

Как отмечает Folha de S.Paulo, это не первый подобный запрос: в прошлом году Берлин просил Бразилиа передать снаряды для зенитных ракетных комплексов Gepard, которые Украина использует в войне против России, и так же безуспешно.

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Бразилия, несмотря на то, что осудила в ООН вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России президента Владимира Путина.

Слушайте также подкаст "Украинской правды" о том, что происходит в Бразилии после прихода к власти Лулы да Силвы и его позицию по Украине.

Темы: БразилияУкраинаГерманияоружие
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