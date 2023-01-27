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Захід пообіцяв Україні 321 танк – посол у Франції

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 22:22
Два Leopard 2 і Puma, фото Getty Images

Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері французького каналу BFMTV.

"На сьогоднішній день багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну", – заявив дипломат, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Омельченко наголосив на важливості того, щоб українські війська отримали танки якнайшвидше.

"Що стосується термінів поставки, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", – пояснив посол.

"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно", – наголосив він.

За словами Омельченка, Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах навесні 2023 року. "Ми не боїмося, ми готуємося дуже серйозно", – зазначив дипломат.

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У контексті постачання танків західні ЗМІ часто цитують слова головнокомандувача Зброних Сил Валерія Залужного, який стверджував в інтерв'ю The Economist минулого року, що Україні потрібні не менш як 300 танків для успішного наступу, не враховуючи іншої техніки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для війни з Росією потрібно додатково від 300 до 500 танків.

Публічно відомо, що, серед іншого, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 

Британія передасть 14 танків Challenger 2, а Німеччина 14 танків Leopard 2 A6. Водночас Франція ще не ухвалила рішення про передачу танків.

Теми: танкидопомога Українізброявійна
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