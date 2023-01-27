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Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 21:22
Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции
Два Leopard 2 и Puma, фото Getty Images

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко утверждает, что западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире французского канала BFMTV.

"На сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку 321 тяжелого танка в Украину", – заявил дипломат, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

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Омельченко подчеркнул важность того, чтобы украинские войска получили танки как можно быстрее.

"Что касается сроков поставки, то они варьируются в каждом конкретном случае. Некоторым нужно провести техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей, чтобы отдать те, которые они дают", – пояснил посол.

"Нам нужна эта помощь как можно быстрее. Если ждать до августа или сентября, то будет слишком поздно", – подчеркнул он.

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По словам Омельченко, Украина готовится к возможному наступлению России на нескольких фронтах весной 2023 года. "Мы не боимся, мы готовимся очень серьезно", – отметил дипломат.

В контексте поставок танков западные СМИ часто цитируют слова главнокомандующего Вооруженных Сил Валерия Залужного, который утверждал в интервью The Economist в прошлом году, что Украине нужны не менее 300 танков для успешного наступления, не считая другой техники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для войны с Россией нужно дополнительно от 300 до 500 танков.

Публично известно, что, среди прочего, президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. 

Великобритания передаст 14 танков Challenger 2, а Германия 14 танков Leopard 2 A6. В то же время Франция еще не приняла решение о передаче танков.

Темы: танкипомощь Украинеоружиевойна
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