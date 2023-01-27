Чечня могла б стати незалежною – прем’єр Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею звільнення народів, які заселяють нинішню Росію, та утворення ними незалежних держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу LCI.

Польський прем'єр-міністр висловив сподівання на те, що "інші народи звільняться від Російської Федерації", де вони, за його словами, перебувають "у в'язниці".

"Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть – з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність", – зазначив він.

Також Моравецький сказав, що що бажає "нашим російським сусідам" "всього найкращого в контексті нормальної країни, нормального розвитку і нормальних відносин".

"Це те, чого всі країни хочуть, щоб сталося з Росією. На жаль, це не те, чого від них очікували в останні десятиліття, в останні століття", – додав очільник уряду Польщі.

Чечня воювала з Росією у 1994-1996 і 1999-2009 роках. Після останньої війни РФ відновила федеральний контроль над Чечнею, яку нині очолює прихильний до Владіміра Путіна Рамзан Кадиров.

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Зазначимо, що на пленарному засіданні Верховної Ради в жовтні 2022 року депутати визнали Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією і засудили геноцид чеченського народу.

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