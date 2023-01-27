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Чечня могла бы стать независимой – премьер Польши

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 22:48
Матеуш Моравецкий, фото из его Twitter

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею освобождения народов, которые заселяют нынешнюю Россию, и образования ими независимых государств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу LCI.

Польский премьер-министр выразил надежду на то, что "другие народы освободятся от Российской Федерации", где они, по его словам, находятся "в тюрьме".

"Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов. Эти части России можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы стать независимыми. Они боролись за свою свободу на протяжении веков, а последние несколько десятилетий - с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает своей независимости", - отметил он.

Также Моравецкий сказал, что желает "нашим российским соседям" "всего наилучшего в контексте нормальной страны, нормального развития и нормальных отношений".

"Это то, чего все страны хотят, чтобы произошло с Россией. К сожалению, это не то, чего от них ожидали в последние десятилетия, в последние века", - добавил глава правительства Польши.

Чечня воевала с Россией в 1994-1996 и 1999-2009 годах. После последней войны РФ восстановила федеральный контроль над Чечней, которую сейчас возглавляет благосклонный к Владимиру Путину Рамзан Кадыров.

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Отметим, что на пленарном заседании Верховной Рады в октябре 2022 года депутаты признали Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией и осудили геноцид чеченского народа.

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Темы: ЧечняРосcияПольша
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