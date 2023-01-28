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Іспанія відправить Україні танки Leopard 2 вже навесні – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 00:32
Leopard 2A5. Ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес запевнила, що танки Leopard 2, які Іспанія відправить в Україну, прибудуть навесні.

Джерело: Роблес, цитує RTVE

Деталі: Роблес пояснила, що йдеться про танки Leopard 2 A4, розміщені на базі в Сарагосі, які зараз не використовуються, проте не вказала, яку саме кількість танків буде передано.

"Йдеться не лише про відправку танків, а й про підготовку екіпажів і технічне обслуговування", – сказала Роблес під час візиту до іспанських військових, дислокованих у Латвії в рамках розгортання сил НАТО в цій країні.

"Ми оцінимо необхідний ремонт. Підхід союзників полягає в тому, що це станеться навесні. Доти фізична присутність танків Leopard не буде потрібною, і ми збираємося використати цей час для тренувань" – сказала Роблес.

А також додала, що Німеччина надіслала Іспанії листа з проханням про співпрацю у підготовці екіпажів.

Що передувало: Раніше Роблес заявила, що Мадрид відкритий для надання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва, після того, як Німеччина погодилася відправити танки.

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Теми: Іспаніядопомога Українівійна
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