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Испания отправит Украине танки Leopard 2 уже весной – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 27 января 2023, 23:32
Испания отправит Украине танки Leopard 2 уже весной – СМИ
Leopard 2A5. Иллюстративное фото из Википедии

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила, что танки Leopard 2, которые Испания отправит в Украину, прибудут весной.

Источник: Роблес, цитирует RTVE

Детали: Роблес объяснила, что речь идет о танках Leopard 2 A4, размещенных на базе в Сарагосе, которые сейчас не используются, однако не указала, какое именно количество танков будет передано.

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"Речь идет не только об отправке танков, но и о подготовке экипажей и техническом обслуживании", – сказала Роблес во время визита к испанским военным, дислоцированным в Латвии в рамках развертывания сил НАТО в этой стране.

"Мы оценим необходимый ремонт. Подход союзников заключается в том, что это произойдет весной. До тех пор физическое присутствие танков Leopard не будет нужным, и мы собираемся использовать это время для тренировок", – сказала Роблес.

А также добавила, что Германия направила Испании письмо с просьбой о сотрудничестве в подготовке экипажей.

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Темы: Испанияпомощь Украиневойна
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