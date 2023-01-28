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Росіяни знову вдарили по житловому масиву в Часовому Яру

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 00:17
Росіяни знову вдарили по житловому масиву в Часовому Яру
наслідки обстрілів, фото з Telegram Кириленка

Ввечері 27 січня Часів Яр знову опинився під вогнем російських реактивних систем залпового вогню.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Кириленко повідомив, що росіяни завдали удару по житловому масиву. Горіла школа, багатоквартирні та приватні будинки.

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Голова ОВА зазначив, що інформація про постраждалих інформація не надходила.

Що передувало: Дві людини загинули та ще п’ять дістали поранення у результаті російського обстрілу міста Часів Яр на Донеччині вранці 27 січня.

Довідково: Часів Яр – важлива для оборони Бахмутського напрямку висота і точка, по якій, за припущенням українських військових, росіяни хочуть замкнути оточення Бахмута.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни активізували обстріли по Часовому Яру з початку січня, оскільки їм вдалося суттєво наблизитися до стратегічної траси Бахмут-Костянтинівка, біля якої це місто розташоване.

Теми: Донецька областьобстрілвійна
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