Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова ударили по жилому массиву в Часовом Яру

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 января 2023, 00:17
Россияне снова ударили по жилому массиву в Часовом Яру
последствия обстрелов, фото из Telegram Кириленко

Вечером 27 января Часов Яр снова оказался под огнем российских реактивных систем залпового огня.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Кириленко сообщил, что россияне нанесли удар по жилому массиву. Горела школа, многоквартирные и частные дома.

Реклама:

Глава ОГА отметил, что информация о пострадавших информация не поступала.

Что предшествовало: Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате российского обстрела города Часов Яр в Донецкой области утром 27 января.

Справка: Часов Яр – важная для обороны Бахмутского направления высота и точка, по которой, по предположению украинских военных, россияне хотят замкнуть окружение Бахмута.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне активизировали обстрелы по Часовому Яру с начала января, поскольку им удалось существенно приблизиться к стратегической трассе Бахмут-Константиновка, возле которой этот город расположен.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: