Россияне снова ударили по жилому массиву в Часовом Яру

Вечером 27 января Часов Яр снова оказался под огнем российских реактивных систем залпового огня.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Кириленко сообщил, что россияне нанесли удар по жилому массиву. Горела школа, многоквартирные и частные дома.

Глава ОГА отметил, что информация о пострадавших информация не поступала.

Что предшествовало: Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате российского обстрела города Часов Яр в Донецкой области утром 27 января.

Справка: Часов Яр – важная для обороны Бахмутского направления высота и точка, по которой, по предположению украинских военных, россияне хотят замкнуть окружение Бахмута.

Россияне активизировали обстрелы по Часовому Яру с начала января, поскольку им удалось существенно приблизиться к стратегической трассе Бахмут-Константиновка, возле которой этот город расположен.