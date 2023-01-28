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На Запоріжжя окупанти завезли 800 поліцейських з РФ – мер Мелітополя

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 05:46
Фото: Unsplash

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти завезли до Запорізької області 800 російських поліцейських.

Джерело: Федоров у Телеграм

Пряма мова: "Тепер відзвітували у росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю".

"…вкотре лякають жителів черговими "наглядачами за порядком" і в’язницями, намагаючись укоренити покірність".

Деталі: Федоров уточнив, що заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце, оскільки "бояться партизан".

Нагадаємо: Російські загарбники готуються до нової масової перевірки на "лояльність" жителів окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Теми: Запорізька областьРосіяокупація
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