Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На окупованих територіях росіяни готують нову "фільтрацію" – ЦНС

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 січня 2023, 04:40
На окупованих територіях росіяни готують нову фільтрацію – ЦНС
фото ілюстративне, скриншот

Російські загарбники готуються до нової масової перевірки на "лояльність" жителів окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: У ЦНС зазначають, що планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (зокрема банків та онлайн-освіти).

Реклама:

Крім цього, росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня.

На блокпостах у мешканців питають про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою.

Теми: окупаціяЗапорізька областьХерсонська областьфільтрація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
окупація
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: