На окупованих територіях росіяни готують нову "фільтрацію" – ЦНС
П'ятниця, 27 січня 2023, 04:40
Російські загарбники готуються до нової масової перевірки на "лояльність" жителів окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)
Деталі: У ЦНС зазначають, що планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (зокрема банків та онлайн-освіти).
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Крім цього, росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня.
На блокпостах у мешканців питають про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою.