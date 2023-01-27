На окупованих територіях росіяни готують нову "фільтрацію" – ЦНС

Російські загарбники готуються до нової масової перевірки на "лояльність" жителів окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: У ЦНС зазначають, що планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (зокрема банків та онлайн-освіти).

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Крім цього, росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня.

На блокпостах у мешканців питають про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою.