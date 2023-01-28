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На Запорожье оккупанты завезли 800 полицейских из РФ – мэр Мелитополя

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 января 2023, 05:46
Фото: Unsplash

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты завезли в Запорожскую область 800 российских полицейских.

Источник: Федоров в Телеграмм

Прямая речь: "Теперь отчитались в росСМИ, что завезли в Запорожскую область 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края".

"...в очередной раз пугают жителей очередными "смотрящими за порядком" и тюрьмами, пытаясь укоренить покорность".

Детали: Федоров уточнил, что заезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место, поскольку "боятся партизан".

Напомним: Российские захватчики готовятся к новой массовой проверке на "лояльность" жителей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Темы: Запорожская областьРосcияоккупация
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