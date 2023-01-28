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Російські хакери атакували Німеччину після її рішення передати Україні танки

Ольга Глущенко Субота, 28 січня 2023, 05:34
Російські хакери атакували Німеччину після її рішення передати Україні танки
Фото: Getty Images

Після рішення Німеччини передати Україні танки російські хакери влаштували кібератаки, наслідки яких вдалося мінімізувати завдяки зусиллям фахівців.

Джерело: речника федерального уряду Крістіне Гоффманн, цитує Укрінформ

Деталі: За її словами, у середу та четвер DDoS-атаки спостерігалися на багатьох комп’ютерах і серверах.

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"Здебільшого вдалося ці атаки відбити, тож масштабних і серйозних пошкоджень не сталося", - сказала Гоффманн.

Вона додала, що Федеральне відомство інформаційної безпеки попередило уразливі інституції та дало поради, як протистояти таким атакам.

Насамперед кібератаки торкнулися сайтів аеропортів, установ фінансового сектора, органів влади федерального та земельного рівнів, зокрема, МВС землі Баден-Вюртемберг.

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Відповідальність за атаки взяло на себе російське хакерське угруповання Killnet, лояльне до Путіна.

Вони заявили, що їхні дії є відповіддю на анонсоване постачання до України німецьких танків Leopard 2. Експерти не виключають, що угрупованню могли допомагати хакери-"волонтери".

Теми: НімеччинаРосіявійнахакери
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