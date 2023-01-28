Российские хакеры атаковали Германию после ее решения передать Украине танки

После решения Германии передать Украине танки российские хакеры устроили кибератаки, последствия которых удалось минимизировать благодаря усилиям специалистов.

Источник: спикера федерального правительства Кристине Хоффманн, цитирует Укринформ

Детали: По ее словам, в среду и четверг DDoS-атаки наблюдались на многих компьютерах и серверах.

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"В основном удалось эти атаки отбить, поэтому масштабных и серьезных повреждений не произошло", - сказала Хоффманн.

Она добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институты и дало советы, как противостоять таким атакам.

Прежде всего кибератаки коснулись сайтов аэропортов, учреждений финансового сектора, органов власти федерального и земельного уровней, в частности, МВД земли Баден-Вюртемберг.

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Ответственность за атаки взяла на себя российская хакерская группировка Killnet, лояльная к Путину.

Они заявили, что их действия являются ответом на анонсированную поставку в Украину немецких танков Leopard 2. Эксперты не исключают, что группировке могли помогать хакеры-"волонтеры".