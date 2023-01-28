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Депутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора

Роман ПетренкоСубота, 28 січня 2023, 11:50
Депутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора
фото зі сторінки депутатки

Депутатка Закарпатської обласної ради від проорбанівської партії КМКС Юдіта Петеї на своїй сторінці у фейсбук розмістила фото мапи області, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора.

Джерело: "Мукачево.net"

Деталі: На картинці написано "Боже, борони Закарпаття", також Петеї розповідає про утиски угорців на Закарпатті.

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Пізніше депутатка видалила фото зі своєї сторінки.

 

Нагадаємо: Міністерство закордонних справ оголосило, що викличе посла Угорщини після чергових заяв угорського прем’єра Віктора Орбана, де він допустив некоректні твердження на адресу України.

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Теми: ЗакарпаттясепаратизмУгорщина
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