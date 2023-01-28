Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага

Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи на своей странице в фейсбук разместила фото карты области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага.

Источник: "Мукачево.net"

Детали: На картинке написано "Боже, храни Закарпатье", также Петеи рассказывает о притеснениях венгров на Закарпатье.

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Позже депутат удалила фото со своей страницы.

Напомним: Министерство иностранных дел объявило, что вызовет посла Венгрии после очередных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана, где он допустил некорректные утверждения в адрес Украины.

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