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Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага

Роман ПетренкоСуббота, 28 января 2023, 12:50
фото со страницы депутата

Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи на своей странице в фейсбук разместила фото карты области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага.

Источник: "Мукачево.net"

Детали: На картинке написано "Боже, храни Закарпатье", также Петеи рассказывает о притеснениях венгров на Закарпатье.

Позже депутат удалила фото со своей страницы.

 

Напомним: Министерство иностранных дел объявило, что вызовет посла Венгрии после очередных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана, где он допустил некорректные утверждения в адрес Украины.

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Темы: ЗакарпатьесепаратизмВенгрия
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