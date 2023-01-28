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Президент МОК хочет допустить россиян на Олимпиаду, несмотря на возможный бойкот со стороны Украины

Роман ПетренкоСуббота, 28 января 2023, 12:32
Президент МОК хочет допустить россиян на Олимпиаду, несмотря на возможный бойкот со стороны Украины
бах, фото риа новости

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

Источник: Бах, которого цитирует "Суспільне"

Прямая речь Баха: "Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии - исключать атлетов из-за их паспорта.

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Допустят ли их в Париж-2024? Вероятно. Россияне и белорусы могли бы выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Миссия МОК - собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады".

Детали: В то же время в ответ на вопрос о заявлении президента НОК Украины Вадима Гутцайта и вероятном бойкоте соревнований Украиной, президент МОК ответил, бойкот "не соответствует их миссии", добавив: "Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян".

Напомним: Президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.

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Темы: спортОлимпиадасанкцииРосcия
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