Президент МОК хочет допустить россиян на Олимпиаду, несмотря на возможный бойкот со стороны Украины

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

Источник: Бах, которого цитирует "Суспільне"

Прямая речь Баха: "Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии - исключать атлетов из-за их паспорта.

Допустят ли их в Париж-2024? Вероятно. Россияне и белорусы могли бы выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Миссия МОК - собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады".

Детали: В то же время в ответ на вопрос о заявлении президента НОК Украины Вадима Гутцайта и вероятном бойкоте соревнований Украиной, президент МОК ответил, бойкот "не соответствует их миссии", добавив: "Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян".

Напомним: Президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.