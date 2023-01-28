Внаслідок теракту в Ізраїлі загинула українка – посольство
Внаслідок теракту в Єрусалимі 27 січня загинула громадянка України, повідомило посольство.
Джерело: посольство України в Ізраїлі
Дослівно: "Посольство глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі.
Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі.
Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України".
Нагадаємо: Увечері в п'ятницю озброєний чоловік відкрив вогонь по людях біля синагоги в єрусалимському кварталі Неве Яаков. Поліція назвала подію терактом.
Унаслідок нападу загинуло щонайменше семеро людей, ще 10 поранено.
За даними поліції, нападник - 21-річний палестинець, який проживав у таборі біженців у східному Єрусалимі.
Нападник спробував утекти, але його застрелив поліцейський патруль.
Вже у суботу 28 січня в Ізраїлі сталася нова стрілянина – 13 літній палестинський підліток, поранені двоє людей, батько й син. Нападник у лікарні.