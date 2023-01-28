Внаслідок теракту в Ізраїлі загинула українка – посольство

Внаслідок теракту в Єрусалимі 27 січня загинула громадянка України, повідомило посольство.

Джерело: посольство України в Ізраїлі

Дослівно: "Посольство глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі.

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Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі.

Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України".

Нагадаємо: Увечері в п'ятницю озброєний чоловік відкрив вогонь по людях біля синагоги в єрусалимському кварталі Неве Яаков. Поліція назвала подію терактом.

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Унаслідок нападу загинуло щонайменше семеро людей, ще 10 поранено.

За даними поліції, нападник - 21-річний палестинець, який проживав у таборі біженців у східному Єрусалимі.

Нападник спробував утекти, але його застрелив поліцейський патруль.

Вже у суботу 28 січня в Ізраїлі сталася нова стрілянина – 13 літній палестинський підліток, поранені двоє людей, батько й син. Нападник у лікарні.