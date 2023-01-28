В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство

В результате теракта в Иерусалиме 27 января погибла гражданка Украины, сообщило посольство.

Источник: посольство Украины в Израиле

Дословно: "Посольство глубоко обеспокоено и поражено ужасными нападениями в Иерусалиме.

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Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы.

С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины".

Напомним: Вечером в пятницу вооруженный мужчина открыл огонь по людям возле синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. Полиция назвала произошедшее терактом.

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В результате нападения погибли по меньшей мере семь человек, еще 10 ранены.

По данным полиции, нападавший - 21-летний палестинец, который проживал в лагере беженцев в восточном Иерусалиме.

Нападавший попытался убежать, но его застрелил полицейский патруль.

Уже в субботу 28 января в Израиле произошла новая стрельба - 13 летний палестинский подросток, ранены два человека, отец и сын. Нападающий в больнице.