В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство
В результате теракта в Иерусалиме 27 января погибла гражданка Украины, сообщило посольство.
Источник: посольство Украины в Израиле
Дословно: "Посольство глубоко обеспокоено и поражено ужасными нападениями в Иерусалиме.
Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы.
С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины".
Напомним: Вечером в пятницу вооруженный мужчина открыл огонь по людям возле синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. Полиция назвала произошедшее терактом.
В результате нападения погибли по меньшей мере семь человек, еще 10 ранены.
По данным полиции, нападавший - 21-летний палестинец, который проживал в лагере беженцев в восточном Иерусалиме.
Нападавший попытался убежать, но его застрелил полицейский патруль.
Уже в субботу 28 января в Израиле произошла новая стрельба - 13 летний палестинский подросток, ранены два человека, отец и сын. Нападающий в больнице.