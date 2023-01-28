Гіркін відмовився воювати у складі "Вагнера" після погроз Пригожина

Колишній ватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) відмовився брати участь у війні проти України у складі ПВК "Вагнер".

Джерело: Гіркін у Telegram

Деталі: Терорист зазначив, що в п'ятницю обговорював можливу зустріч, на якій могли б домовитися про його участь у війні у складі ПВК "Вагнера", і навіть пообіцяв протягом двох діб "висунутися до Луганська для особистої бесіди".

"Однак останній публічний виступ пана Пригожина (засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин - ред.), у якому пролунав потік найвідвертішої брехні на мою адресу, - повністю виключає можливість моєї участі в цій ПВК. Я не зможу служити під керівництвом людини, яка відкрито звинуватила мене у зраді Росії. Не кажучи вже про брудні образи, якими ці звинувачення супроводжувалися. Крапка", - заявив Гіркін.

У поширеному в мережі зверненні до Гіркіна Пригожин звинувачує екс-ватажка бойовиків у тому, що той "здав Слов'янськ", "брав гроші в Ахметова" і "кинув пацанів", неодноразово його ображає та обіцяє кинути його в найгарячіше пекло, де той муситиме довести свою надійність, а також погрожує "посцяти на його обличчя", якщо той спробує втекти з поля бою.

Що передувало: 26 січня Пригожин запросив Гіркіна (Стрєлкова) приєднатись до його війська в Україні. У відповідь Стрєлков запропонув обоговорити пропозицію.