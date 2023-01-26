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Пригожин запросив Гіркіна до ПВК "Вагнер", той висунув умову

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 січня 2023, 12:58
Пригожин запросив Гіркіна до ПВК Вагнер, той висунув умову
ІГОР ГІРКІН (СТРЄЛКОВ), GETTY IMAGES

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив ексватажка донецьких бойовиків, так званого "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) приєднатись до його війська в Україні. У відповідь Стрєлков запропонув обоговорити пропозицію. 

Джерело: пресслужба Пригожина, "РБК"

Пряма мова Пригожина: "Я як старший начальник ПВК "Вагнер" запрошую пана Гіркіна на фронт, щоб перевірити правильність його позиції і використати, як він заявляв, його бойовий досвід".

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Деталі: Пригожин каже, що вирішив прийняти Гіркіна у ПВК незважаючи "на вкрай негативне ставлення" до нього.

"Пропоную йому (Гіркіну – ред.) прибути на територію "ЛНР" для призначення на керівну посаду, відповідно до його компетенції, в один зі штурмових підрозділів", - повідомив Пригожин.

Водночас він попередив, що високу посаду Гіркіну не запропонують, бо для цього начебто "необхідно показати свої можливості". "Пора переходити від слів до справи", - заявив Пригожин.

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У відповідь на пропозицію Гіркін повідомив, що міг би обговорити пропозицію з його співробітниками, не виїжджаючи до Луганська.

При цьому, каже він, до проведення таких переговорів він не знає що відповісти.

Пряма мова Стрєлкова: "У будь-якому разі я готовий розглянути цю пропозицію - не погодитися, а розглянути - якщо вона буде зроблена в нормальному вигляді і якщо вона мене влаштує".

Знати більше: "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Передісторія:

  • 15 жовтня 2022 року дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала їхнє спільне фото, де ексватажок бойовиків вдягнений у військову форму. Так вона натякнула, що він пішов воювати проти України.
  • Українські патріоти і активісти пообіцяли 50 тисяч доларів за взяття Гіркіна в полон.
  • Головне управління розвідки також гарантувало винагороду за полоненого бойовика, але суму запропонувала вдвічі більшу – 100 тисяч доларів.
  • Пізніше сам Гіркін розповів, що не зміг повоювати проти України і повернувся до Москви.

Теми: ПригожинГіркінВагнер
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