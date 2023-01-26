Пригожин запросив Гіркіна до ПВК "Вагнер", той висунув умову

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив ексватажка донецьких бойовиків, так званого "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) приєднатись до його війська в Україні. У відповідь Стрєлков запропонув обоговорити пропозицію.

Джерело: пресслужба Пригожина, "РБК"

Пряма мова Пригожина: "Я як старший начальник ПВК "Вагнер" запрошую пана Гіркіна на фронт, щоб перевірити правильність його позиції і використати, як він заявляв, його бойовий досвід".

Деталі: Пригожин каже, що вирішив прийняти Гіркіна у ПВК незважаючи "на вкрай негативне ставлення" до нього.

"Пропоную йому (Гіркіну – ред.) прибути на територію "ЛНР" для призначення на керівну посаду, відповідно до його компетенції, в один зі штурмових підрозділів", - повідомив Пригожин.

Водночас він попередив, що високу посаду Гіркіну не запропонують, бо для цього начебто "необхідно показати свої можливості". "Пора переходити від слів до справи", - заявив Пригожин.

У відповідь на пропозицію Гіркін повідомив, що міг би обговорити пропозицію з його співробітниками, не виїжджаючи до Луганська.

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При цьому, каже він, до проведення таких переговорів він не знає що відповісти.

Пряма мова Стрєлкова: "У будь-якому разі я готовий розглянути цю пропозицію - не погодитися, а розглянути - якщо вона буде зроблена в нормальному вигляді і якщо вона мене влаштує".

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