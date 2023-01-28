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Гиркин отказался воевать в составе "Вагнера" после угроз Пригожина

Катерина ТищенкоСуббота, 28 января 2023, 17:09
Игорь Гиркин, фото AFP via Getty Images

Бывший главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) отказался участвовать в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

Источник: Гиркин в Telegram

Детали: Террорист отметил, что в пятницу обсуждал возможную встречу, на которой могли бы договориться о его участии в войне в составе ЧВК "Вагнера" и даже пообещал в течение двух суток "выдвинуться в Луганск для личной беседы".

"Однако последнее публичное выступление господина Пригожина (основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин – ред.), в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес – полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка", - заявил Гиркин.

В распространенном в сети обращении к Гиркину Пригожин обвиняет экс-главаря боевиков в том, что тот "сдал Славянск", "брал деньги у Ахметова" и "бросил пацанов", неоднократно его оскорбляет и обещает бросить его в самое пекло, где тот должен будет доказать свою надежность, а также угрожает "поссать на его лицо", если тот попробует сбежать с поля боя.

Что предшествовало: 26 января Пригожин пригласил Гиркина (Стрелкова) присоединиться к его войску в Украине. В ответ Стрелков предложил обсудить предложение. 

Темы: ГиркинВагнервойна
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