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Окупанти заблокували перепустки працівникам ЗАЕС, які не підписали з ними договори – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 19:04
ЗАЕС, фото Getty Images

Росіяни заблокували перепустки на захоплену Запорізьку атомну електростанцію працівникам, які не підписали трудовий договір з окупаційною владою, а іншим знизили зарплати.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює".

Що передувало: 27 січня "Енергоатом" повідомив, що окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС вже порушує умови контрактів, які колаборанти підписали з Росатомом – зокрема, ті залишилися без відпусток.

7 січня Генштаб повідомляв, що окупанти примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

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Теми: ЗАЕСокупаціяГенштаб
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