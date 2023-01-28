Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заблокували перепустки працівникам ЗАЕС, які не підписали з ними договори – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 18:04
Окупанти заблокували перепустки працівникам ЗАЕС, які не підписали з ними договори – Генштаб
ЗАЕС, фото Getty Images

Росіяни заблокували перепустки на захоплену Запорізьку атомну електростанцію працівникам, які не підписали трудовий договір з окупаційною владою, а іншим знизили зарплати.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює".

Реклама:

Що передувало: 27 січня "Енергоатом" повідомив, що окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС вже порушує умови контрактів, які колаборанти підписали з Росатомом – зокрема, ті залишилися без відпусток.

7 січня Генштаб повідомляв, що окупанти примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Теми: ЗАЕСокупаціяГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: