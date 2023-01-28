Оккупанты заблокировали пропуска работникам ЗАЭС, не подписавшим с ними договоры – Генштаб

Россияне заблокировали пропуски на захваченную Запорожскую атомную электростанцию работникам, которые не подписали трудовой договор с оккупационными властями, а другим снизили зарплаты.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. Так, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами заблокировали пропуска для прохода на станцию, а рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает".

Реклама:

Что предшествовало: 27 января "Энергоатом" сообщил, что оккупационное "руководство" Запорожской АЭС уже нарушает условия контрактов, которые коллаборанты подписали с Росатомом – в частности, те остались без отпусков.

7 января Генштаб сообщал, что оккупанты заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.