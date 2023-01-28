После очередного ракетного обстрела Зеленский назвал ATACMS жизненно необходимыми

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров предоставить Украине дальнобойные ракеты для защиты от таких обстрелов, как в субботу в Константиновке.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что при обстреле Константиновки Донецкой области в субботу утром, в результате которого 3 человек погибли и 14 получили ранения, россияне использовали ракеты С-300.

Реклама:

Дословно: "Эти российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются повседневностью наших территорий, до которых российская армия достает вот такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства...

Прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности.

Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Президент подчеркнул, что Украина сделает все, "чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия".

Предыстория: