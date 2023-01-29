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Обстріли Сумщини: за добу – 88 "прильотів"

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 00:12
НАСЛІДКИ УДАРУ ПО СУМЩИНІ 28 СІЧНЯ, ФОТО ДСНС

Протягом 28 січня російські окупанти здійснили 17 обстрілів 7 територіальних громад Сумської області, було 88 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Ворог здійснив обстріли Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Шалигінської, Середино-Будської та Юнаківської громад. Росіяни стріляли з мінометів і артилерії, а також здійснили авіаційний удар. Зафіксовано 88 "прильотів".

Не обійшлося без руйнувань у двох населених пунктах.

По Юнаківській громаді росіяни били із САУ, було 8 "прильотів". Від вибухів у селі Юнаківка частково пошкоджено дах і вікна у двох приватних будинках та одну господарчу споруду.

Як уже повідомляли, після 13 год по території міста Середина-Буда росіяни здійснили авіаційний обстріл, був 1 "приліт". За даними ОВА, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви однієї з релігійних організацій, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

Теми: Сумська областьобстріл
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