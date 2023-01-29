Обстрелы Сумщины: за сутки – 88 "прилетов"

В течение 28 января российские оккупанты совершили 17 обстрелов 7 территориальных громад Сумской области, было 88 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Враг совершил обстрелы Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Шалыгинской, Середино-Будской и Юнаковской громад. Россияне стреляли из минометов и артиллерии, а также осуществили авиационный удар. Зафиксировано 88 "прилетов".

Не обошлось без разрушений в двух населенных пунктах.

По Юнаковской громаде россияне били из САУ, было 8 "прилетов". От взрывов в селе Юнаковка частично повреждены крыша и окна в двух частных домах и одна хозяйственная постройка.

Как уже сообщали, после 13 часов по территории города Середина-Буда россияне осуществили авиационный обстрел, был 1 "прилет". По данным ОВА, повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местный отель, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.