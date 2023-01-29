Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW

Військовослужбовці армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Сили ПВК "Вагнер" в районі Бахмута не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу.

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Кадри бойових дій, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські повітряно-десантні війська діють навколо Бахмута, оскільки на них видно російську БМД-4М – нішеву механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками".

Деталі: В ISW зазначили, що Міністерство оборони РФ все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що російські війська посилюють або замінюють "вагнерівців".

Після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмута, вважають американські аналітики.

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Основні висновки ISW за 28 січня: