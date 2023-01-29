Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW
Військовослужбовці армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.
Джерело: звіт ISW
Дослівно: "Сили ПВК "Вагнер" в районі Бахмута не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу.
Кадри бойових дій, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські повітряно-десантні війська діють навколо Бахмута, оскільки на них видно російську БМД-4М – нішеву механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками".
Деталі: В ISW зазначили, що Міністерство оборони РФ все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що російські війська посилюють або замінюють "вагнерівців".
Після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмута, вважають американські аналітики.
Основні висновки ISW за 28 січня:
- Російські війська, ймовірно, замінюють виснажені сили "Вагнера" для підтримки наступу в районі Бахмута.
- Російські війська намагаються перешкодити Україні повернути ініціативу, можливо, напередодні запланованого вирішального російського наступу на Донбасі.
- Окупантам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції з метою закріплення українських сил у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.
- Російське військове керівництво може знову планувати наступальну операцію, виходячи з помилкових припущень щодо можливостей російської армії
- Зменшення опори російських військових на сили "Вагнера" навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Євгена Пригожина.
- Окупанти продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна.
- Українські війська продовжили наносити удари по російських тилових районах у Луганській області.
- Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька. Російські війська продовжили локальний наступ поблизу Вугледара на заході Донецької області.
- Російські джерела не повідомляли про наземні атаки російських військ у Запорізькій області другий день поспіль.
- Деякі російські громадяни продовжують обмежені спроби саботувати зусилля російських силових структур.
- Російські окупаційні чиновники продовжують висувати умови для довгострокової примусової депортації українських дітей до Росії.