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Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 04:59
Російські війська замінюють вагнерівців, щоб посилити наступ на Бахмут – ISW
РОЗБОМБЛЕНИЙ БАХМУТ НА СУПУТНИКОВОМУ ФОТО MAXAR

Військовослужбовці армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Сили ПВК "Вагнер" в районі Бахмута не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу.

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Кадри бойових дій, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські повітряно-десантні війська діють навколо Бахмута, оскільки на них видно російську БМД-4М – нішеву механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками".

Деталі: В ISW зазначили, що Міністерство оборони РФ все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що російські війська посилюють або замінюють "вагнерівців".

Після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмута, вважають американські аналітики.

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Основні висновки ISW за 28 січня:

  • Російські війська, ймовірно, замінюють виснажені сили "Вагнера" для підтримки наступу в районі Бахмута.
  • Російські війська намагаються перешкодити Україні повернути ініціативу, можливо, напередодні запланованого вирішального російського наступу на Донбасі.
  • Окупантам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції з метою закріплення українських сил у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.
  • Російське військове керівництво може знову планувати наступальну операцію, виходячи з помилкових припущень щодо можливостей російської армії
  • Зменшення опори російських військових на сили "Вагнера" навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Євгена Пригожина.
  • Окупанти продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна.
  • Українські війська продовжили наносити удари по російських тилових районах у Луганській області.
  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька. Російські війська продовжили локальний наступ поблизу Вугледара на заході Донецької області.
  • Російські джерела не повідомляли про наземні атаки російських військ у Запорізькій області другий день поспіль.
  • Деякі російські громадяни продовжують обмежені спроби саботувати зусилля російських силових структур.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують висувати умови для довгострокової примусової депортації українських дітей до Росії.

Теми: ВагнерБахмутРосіявійна
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