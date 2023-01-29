Российские войска заменяют "вагнеровцев", чтобы усилить наступление на Бахмут – ISW

Военнослужащие армии РФ, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ЧВК "Вагнер", чтобы усилить наступление на Бахмут, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Силы ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута не достигли значительных успехов после захвата Соледара. Подразделения российской армии сейчас участвуют в боях за Бахмут с целью активизации российского наступления.

Кадры боевых действий, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские воздушно-десантные войска действуют вокруг Бахмута, поскольку на них видно российскую БМД-4М – нишевую механизированную технику, которая используется исключительно десантниками".

Детали: В ISW отметили, что Министерство обороны РФ все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года, что указывает на то, что российские войска усиливают или заменяют "вагнеровцев".

После переброски дополнительных сил россияне, вероятно, не исчерпали свой наступательный потенциал в районе Бахмута, считают американские аналитики.

Основные выводы ISW за 28 января:

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